الإسماعيلي يخطف تعادلا مثيرا من حرس الحدود في الدوري

خطف فريق الإسماعيلي “نقطة” مهمة من ضيفه حرس الحدود بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق باللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد الإسماعيلي الرياضي، في إطار الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

تقدم حرس الحدود بثنائية عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 25، ومحمد بيومي مدافع الإسماعيلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 47، بينما أحرز ثنائية الدراويش علي الملواني في الدقيقة 53 ومروان حمدي في الدقيقة 63 .

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر بينما يتذيل حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

وأعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - محمد الدغيمي.

خط الوسط: فوزي الحناوي - محمد أشرف روقا - محمد مجلي - كواسي إيسو.

خط الهجوم: حازم العسكري - محمد ممدوح - كارديولا تريسور.

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل لاعبيه، استعداداً لمواجهة حرس الحدود، بعد قليل، في مسابقة الدوري الممتاز.

يسعي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، تحقيق الانتصار، اليوم علي حرس الحدود، من أجل تعديل وضع الفريق بجدول مسابقة الدوري، والابتعاد عن منطقة الهبوط.

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: كمال السيد.

وفي خط الدفاع: محمد بيومي، محمد نصر، محمد عمار، حاتم سكر

خط الوسط: عبدالرحمن الدح، محمد حسن، عماد حمدي.

خط الهجوم: ايريك تراوري، خالد النبريصي، مروان حمدي