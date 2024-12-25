تنفيذ 19 مشروعًا بقطاع التموين في البحيرة بتكلفة 17 مليون جنيه



أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة البناء والتنمية، طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات والقطاعات.

و أوضحت أن هذه الإنجازات تعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي أولت اهتمامًا بالغًا بمحافظة البحيرة، مما أسهم في تنفيذ مشروعات ضخمة تحسّن من جودة حياة المواطنين.

وقالت محافظ البحيرة، في بيان لها أن قطاع التموين؛ أحد أهم القطاعات الحيوية، حيث شهد تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه، تم الانتهاء منها بنجاح. شملت المشروعات تطوير مراكز خدمات تموينية ومكاتب تموين في العديد من مناطق المحافظة، مثل: مركز خدمة ومكتب تموين البريجات، مكتب تموين النجيلة بكوم حمادة، وتطوير ورفع كفاءة إدارات تموين حوش عيسى، دمنهور، أبو المطامير، إدكو، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، شبراخيت، إيتاي البارود، الرحمانية، وادي النطرون، وأبو حمص.

وتعد تلك المشروعات خطوة هامة نحو تحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة عمل أفضل، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التنمية المستدامة.