لفتة إنسانية.. محافظ الغربية يتوقف لمساعدة مسن سقط أثناء عبوره الشارع

في مشهد إنساني، قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالتوقف أثناء جولته التفقدية في مدينة المحلة الكبرى، وذلك لمساعدة مسن سقط أثناء محاولته عبور أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وخلال الجولة، وعندما لاحظ المحافظ الحادث البسيط، بادر على الفور بالتوقف عن موكبه الرسمي، ثم نزل من سيارته بسرعة ليتأكد من حالة المسن. قدم المحافظ المساعدة الشخصية له واطمأن على صحته

وأكد اللواء أشرف الجندي، على أن المسؤولية الإنسانية تتطلب أن نكون دائمًا إلى جانب المواطنين، وأن نكون مستعدين لتقديم المساعدة في أي لحظة. ليس من واجبنا فقط تأدية المهام الإدارية، بل يجب علينا أن نكون في خدمة الناس في كل وقت

وأضاف المحافظ: "ما يهمني هو أن نكون قريبين من مواطنينا، نساعدهم في الأوقات الصعبة ونحرص على راحتهم وسلامتهم، فهذا جزء من قيمنا الإنسانية التي يجب أن تسود في المجتمع."

ولاقت الواقعة إعجابًا كبيرًا من سكان المحلة الكبرى، الذين أشادوا بتصرف المحافظ واعتبروه مثالًا يحتذى به في الإنسانية والقيادة الحكيمة.

كما عبر المواطنون عن شكرهم للمسؤولين في المحافظة على اهتمامهم المتواصل بالمواطنين، مما يعكس التزامهم بتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع.