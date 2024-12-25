وزير الخارجية التونسي: نؤكد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واحترام إرادة شعبها

قال وزير الخارجية التونسي محمد على النفطي، إننا أكدنا أهمية الحفاظ على وحدة سوريا واحترام إرادة شعبها، ونقدر جهود الرئيس السيسي لمساعدة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.

وأضاف وزير الخارجية التونسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أننا أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن عجز المجتمع الدولي أطلق يد الاحتلال لمواصلة انتهاكاته وجرائمه الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وأكدنا أهمية أن يتوصل الأشقاء في ليبيا لتوافق داخلي يحفظ سيادة البلاد ويضمن وحدتها واستقرارها.

وتابع: " نتضامن مع شعب لبنان وندعم سيادته وأمنه واستقراره، موضحا أننا بحثنا التطورات في السودان واليمن وأكدنا على ضرورة وضع حد لمعاناة الشعبين الشقيقين، ووضعنا خارطة طريق لتنفيذ توجهات البلدين خلال المرحلة المقبلة".