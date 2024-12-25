رئيس الإمارات ووزير خارجية تركيا يؤكد موقفهما الثابت تجاه استقرار سوريا

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الأربعاء/، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، المستجدات في سوريا، مؤكدين موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الجانبين استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدان ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة، والذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

وبحث الشيخ محمد بن زايد وهاكان فيدان تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.