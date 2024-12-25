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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: نعمل على توسيع التعاون مع تونس في عدة مجالات

الدكتور بدر عبد العاطي،
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية
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قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إننا نعمل على توسيع التعاون مع تونس في عدة مجالات منها إنتاج الطاقة النظيفة لاسيما الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وأضاف “عبد العاطي”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، أننا نُقدر موقف تونس الداعم لحقوق مصر المائية خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وبحثنا التطورات في قطاع غزة وأكدنا ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح، أننا بحثنا التطورات في سوريا وأكدنا على ضرورة إطلاق عملية شاملة لا تقصي أحدا، كما أكدنا على دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وجددنا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في أسرع وقت ممكن.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية التعاون مع تونس حقوق مصر المائية