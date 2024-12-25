وزير الخارجية: نعمل على توسيع التعاون مع تونس في عدة مجالات

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إننا نعمل على توسيع التعاون مع تونس في عدة مجالات منها إنتاج الطاقة النظيفة لاسيما الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وأضاف “عبد العاطي”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، أننا نُقدر موقف تونس الداعم لحقوق مصر المائية خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وبحثنا التطورات في قطاع غزة وأكدنا ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح، أننا بحثنا التطورات في سوريا وأكدنا على ضرورة إطلاق عملية شاملة لا تقصي أحدا، كما أكدنا على دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وجددنا التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في أسرع وقت ممكن.