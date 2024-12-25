شرطة حمص تعلن حظر التجول الليلي في المدينة بدءًا من السادسة مساءً

أعلنت قيادة شرطة مدينة حمص السورية عن فرض حظر تجول في عموم المدينة، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحًا من كل يوم.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة للحفاظ على الأمن العام ومنع وقوع أي خروقات أمنية قد تعكر صفو حياة المواطنين في المدينة.

ودعت شرطة حمص جميع المواطنين إلى الالتزام بالقرار والتقيد بمواعيد حظر التجول المحددة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأهابت الشرطة بأهالي المدينة التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قد تخل بالأمن والنظام العام.