بسبب حكام مواجهة طلائع الجيش.. الزمالك يصدر بيانًا ويتقدم بشكوى

أصدر نادى الزمالك، بيانًا بشأن الخطاء التحكيمية المرتكبه فى مباريات الفريق، وخاصة أمام طلائع الجيش فى الجولة الأخيرة، والتى وصفها بأنها مؤثرة فى مسيرته فى المسابقات المحلية، وعلى أثرها تقدم بشكوى لاتحاد الكرة.



وأفند الزمالك فى بيانه الخطاء التى حدثت فى مبارياته، قائلاً: "استمرارًا لمسلسل الأخطاء التحكيمية المستمرة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، حيث شهدت كل هذه المباريات ارتكاب أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك".



وأضاف: "وهو أمر يعكس صورة سلبية عن شكل إدارة مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الحالية، حيث بإجماع أراء خبراء التحكيم المصريين والأجانب، يستحق الزمالك في مباراته أمام طلائع الجيش في الجولة السادسة ركلة جزاء في الشوط الثاني، بعد تعمد التدخل من حارس مرمى المنافس على محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، دون أدنى قرار من حكم الساحة طارق مجدي أو طاقم تقنية الفيديو " الفار" وائل فرحان".



واكمل الزمالك بيانه قائلاً: "واعتبار الواقعة مخالفة على لاعب الزمالك في قرار يعكس موقف غريب من التحكيم في كل قراراته في مباريات الزمالك، بالرغم من شدة الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق، والذي يعاني من شرخ بالضلوع وتجمع هوائي بالرئة وتم حجزة في للعناية الطبية بالمستشفى".



كما طرح الفريق الأبيض تسائلاً عن الجهة التى تدير اللجنة قائلاً: "ويتساءل مجلس إدارة نادي الزمالك عن الجهة التي تُدير لجنة الحكام في الوقت الحالي، في ظل تأخر تعيين الخبير الأجنبي في ظل الحاجة الماسة لتعيينه لتحسين شكل الكرة المصرية، التي تشهد حملة ممنجهة لإرهاب الحكام ولتزييف الواقع، واستمرار هذه الحملة ينذر بإفساد البطولات وتحويلها لمسرحية هزلية تفتقد المصداقية".



وأكد، قائلاً: "مؤكداً أنه كمجلس مُنتخب لإدارة النادي يعبر عن إرادة عشرات الملايين من مشجعي الزمالك يدرك واجباته وحقوقه للحفاظ على حقوق نادي الزمالك من أى تجاوز".



وانهى الزمالك بيانه قائلاً: "ويعلن نادي الزمالك عن قيامه بإرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة للاحتجاج رسميا على أحداث مباراة طلائع الجيش التى شهدت أخطاء تحكيمية فجة أثرت على نتيجة المباراة مؤكداً سعيه المستمر للحفاظ على حقوقه المشروعة".