غزل المحلة يكرم الطفل بدر شعبان.. ورئيس النادي يهديه كرسيًا كهربائيًا| صور

استقبل نادي غزل المحلة، اليوم الأربعاء، الطفل بدر شعبان الذي ظهر في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الاتحاد السكندري الماضية في الدوري الممتاز.

ظهر الطفل بدر شعبان يشجع فريق غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري بقدم واحدة طوال المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

تكريم بدر شعبان مشجع غزل المحلة

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل تكريم بدر شعبان وأسرته لما اظهروه من دعم وحب لنادي غزل المحلة.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة شوقي غريب على تكريم الطفل وإهدائه قميص غزل المحلة والتقاط الصور التذكارية معه.

ومن جانبه، أهدى المهندس وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، الطفل بدر شعبان كرسيًا كهربائيًا على نفقته الشخصية وسلمه له الكابتن وائل شكر نائب المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، كما وجه المهندس وليد خليل بالسماح بتواجد بدر في أرضية الملعب خلال مباريات الفريق المقبلة.