"خاطر" يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور خالد المحارب، رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم الأربعاء لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، والاطلاع على أحوال الطلبة الكويتيين الدارسين بجامعة المنصورة.



حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب ، الدكتور المعتصم بالله البحرواي المشرف العام على إدارة الوافدين، الدكتورة شيماء عبد الوهاب، والدكتور أحمد صلاح نواب المشرف العام.



وأكد الدكتور شريف خاطر، خلال اللقاء على عمق العلاقات وروابط الأخوة والصداقة بين الشعبين المصرى والكويتى، مشيراً إلى حرص جامعة المنصورة على تنمية العلاقات مع مختلف المؤسسات التعليمية في دولة الكويت.



وصرح الدكتور شريف خاطر، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة ، وشراكتها الدولية المتعددة في مختلف القطاعات، وكذلك حصولها على الاعتماد المؤسسى، كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر، وحصول 10 من كلياتها علي الاعتماد .

واضاف خاطر، أن الجامعة لديها قطاع طبي يضم 13 مستشفى ومركز طبي متخصص، له سمعة ومكانة مرموقة محليا وعالميا، جرى اعتماده من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب، للحصول على البورد العربي في مختلف التخصصات الإكلينيكية و الطبية، وأيضاً احتلال الجامعة لمراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.



من جانبه عبر الدكتور خالد المحارب خلال لقائه ، عن تشرفه بزيارة جامعة المنصورة العريقة لأول مرة، شاكراً التعاون التميز والإجراءات المتخذة من قبل إدارة جامعة المنصورة، لتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها الطلبة الكويتين بالجامعة.



وأضاف أن استراتيجية دولة الكويت كان من أهم أولوياتها هو التوجه بإبعاث الطلاب الكويتيين للدراسة في الجامعات العربية المرموقة، والتي تأتي جامعة المنصورة على رأس تلك الجامعات، نظراً لتميزها وتفردها في العديد من المجالات والبرامج التعليمية الدولية على مستوى الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء متابعة موضوعات تخص الطلاب الوافدين من دولة الكويت في مختلف كليات الجامعة، في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

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