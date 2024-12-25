كرنفال في احتفالات اليوم العالمي لذوي الهمم بدمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط اليوم، فاعليات الاحتفالية التي أقيمت اليوم بجمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، بالتعاون بين الجمعية و مجلس أمناء دمياط الجديدة و مؤسسة الابن الخاص.

حيث جاءت الاحتفالية بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء دمياط الجديدة ، والنائبة ايڤيلين متى عضو مجلس النواب و النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ، الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر ، جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و الدكتور محمد العرابى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، و هدى عماشة مدير مؤسسة الابن الخاص.

وقد تفقد "المحافظ" معرض منتجات ذوى الهمم الذى أقامته مؤسسة الابن الخاص على هامش الاحتفال، حيث أشاد بما يتم تقديمه من أوجه رعاية و دورات تدريبية لتأهيل ذوى الهمم ، و تنمية قدراتهم .

وبدأت فاعليات الاحتفالية بالسلام الوطني و تلاوة آيات من القرآن الكريم ، وألقى "محافظ دمياط" كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة باحتفالية اليوم العالمي لذوى الهمم، الذي يأتي في الثالث من ديسمبر من كل عام وفقًا لإعلان الأمم المتحدة فى عام ١٩٩٢ م ،للتأكيد على جهود الدول نحو تحقيق الدعم الكامل لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة ورعاية حقوقهم ودمجهم داخل المجتمع وتعزيز مشاركاتهم بالخطط والبرامج التنموية.

وأشار " المحافظ" إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لديها اهتمام بالغ بهذا الملف لرعاية ذوى الهمم، إيمانًا بما لديهم من قدرات وإمكانيات، حيث عملت مصر على وضع إستراتيجية تعمل من خلالها الجهات الحكومية والمجتمع المدنى و الجهات المختلفة لتوفير فرص تدريبية و تأهيلية وأيضًا توفير الفرص المكافئة لهم، لتمكينهم من المشاركة بفاعلية داخل المجتمع، علاوة على ما تم تنفيذه من إجراءات لاقرار مشروع ذوى الإعاقة، وإعلان عام ٢٠١٨ عاماً لذوى الإعاقة وتمكينهم بالعديد من المجالات، لتصبح بذلك نموذجًا رائدًا فى تحقيق تلك الاستراتيجية على المستويين الاقليمى والدولي.

وأكد " الدكتور أيمن الشهابي، حرص المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لذوى الهمم، وتوجه بالشكر إلى كل من شارك بهذا اليوم الذي يعتبر بمثابة دعوه للجميع لتكريس الوعي المجتمعى بأهمية التوسع في إدماج ذوي الهمم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتخلل الاحتفال عروض فنية قدمها أبناء مؤسسة الابن الخاص ومدرسة طيبة ، كما تسلم " المحافظ" ونائبته درع مجلس أمناء دمياط الجديدة تقديراً لجهودهما الداعمة لكافة ملفات العمل ورعايتهما لأبناء المحافظة.

واختتمت الفاعلية بتكريم المتميزين من ذوى الهمم" شاهر فارس شاهر ،هديل محمود النجار ، سارة اسماعيل سلامه ، اروي السيد ناصف ،إسلام عبد الرازق خليل

، مريم ابراهيم السيد ابو النجا، تقي وائل عبد المقصود ،تسنيم السيد شاكر ،مريم سليمان الجنايني ،محمد عدل الله عبد المنعم، سارة مدحت غنيم، عبد الرحمن أحمد الشويحي

،مرام محمد المكاوي،مكه محمود خاطر ،ايسل محمد الملاح"