تقدم تاريخي لليمن على السعودية في الشوط الأول من خليجى 26

تقدم منتخب اليمن، على نظيره السعودية، بهدفين لهدف، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الان على ملعب "استاد جابر المبارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الخليج العربى "خليجى 26".



أحرز هدفي المنتخب اليمني اللاعب هارون يوسف الزبيدي فى الدقيقة الثامنة، وعبدالمجيد صبارة في الدقيقة الـ 28، بينما جاء هدف المنتخب السعودى عن طريق اللاعب محمد إبراهيم كنو فى الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء.

هذا التقدم للمنتخب اليمنى على نظيره السعودى، تاريخي حيث يعد أول هدف يسجله في شباك السعودية عبر تاريخ مواجهاتهما بكأس الخليج، علمًا بأن الأخضر سجل 19 هدفا.

وحافظ منتخب السعودية على شباكه نظيفة في 7 مباريات سابقة جمعته باليمن في كأس الخليج، قبل أن ينهي الزبيدي هذا الصمود.

فيما انتهت المباريات السبع السابقة لصالح السعودية.

