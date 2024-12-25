استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة

استُشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون أغلبيتهم في حالة الخطر، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، إثر قصف استهدفهم في منطقة المشروع، فيما استُشهد المواطن وسيم سليمان معمر، وأصيب آخر في قصف على بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف واسعة في محيط حي العلمي، بمحيط مستشفى كمال عدوان، وأحرق منازل المواطنين في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، قد أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جرحى، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.