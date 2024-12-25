إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كوبري جرزا بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كوبري جرزا، بنطاق محافظه الفيوم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص نتيجه انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.