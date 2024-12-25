جوجل تطرح ميزة حديثة للذكاء الاصطناعي في محرك البحث

قررت جوجل إضافة خيار وضع الذكاء الاصطناعي إلى محرك البحث الخاص بها، والتي تعد ميزة حديثة تتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى واجهة المحادثة للاستعلامات التي تم البحث عنها.

وتتغير تلك الميزة عن ميزة AI Overviews التي تعرض ملخص موجز تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي للموضوع الذي تم البحث عنه.

ومن المحتمل أن يعرض وضع الذكاء الاصطناعي متاح قريباً على بحث Google، كما تنوي الشركة إلى إضافة برنامج Gemini chatbot الخاص بها إلى جمهور أكبر من خلال هذه الخطوة.

وفقا للتقرير، تكافح جوجل من أجل بـOpenAI فيما بالمستخدمين النشطين لـChatGPT، وفقا للإحصاءات التى شاركتها Business of Apps.

وتشير التوقعات إلى أن Gemini لديها 42 مليون مستخدم فعال ونشط ، فى حين قال الرئيس التنفيذى لشركة OpenAI فى وقت ماضي في هذا الشهر أن برنامج الدردشة الآلى الخاص به قد وصل إلى 300 مليون مستخدم نشط أسبوعياً.

ونتيجة لهذا التغيير ، يقال إن جوجل تهدف لتقديم جيمينى لمليارات المستخدمين عن طريق منتج البحث الخاص بها، خاصة أن وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل يتم وضعه أقل حقل للنص فى الأعلى، على الجانب الأيسر من علامات التبويب "الكل" و"الصور" و"مقاطع الفيديو"

عند ضغط المستخدم على وضع الذكاء الاصطناعي، سيتم نقله إلى واجهة حديثة تشبه عميل الويب الخاص بـ Gemini، و بعد قيام المستخدمين بكتابة استعلام بحث، سيشاهدون معلومات سياقية عنه، وعناوين URL ذات الصلة، وصفحات الويب ذات الصلة، بالإضافة إلى خيار لطرح أسئلة المتابعة.