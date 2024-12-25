وكيل الشيوخ: العفو الرئاسى رد جميل للسيناوية والتسامح منهج الجمهورية الجديدة

أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكداً أن قرار العفو يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية علي رد الجميل لأبناء سيناء الذين كان لهم دور كبير في الحرب علي الإرهاب.

وقال “أبو شقة” في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الأربعاء، إن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية التي أقرها الرئيس السيسي وهي أن مصر دولة تسع الجميع، وأن العفو والتسامح هو منهج الدولة المصرية في الجمهوريه الجديدة لكل من يريد المشاركة في بناء الوطن.

تكاتف كافة أبناء الشعب المصري

وأضاف أن المستقبل المشرق لمصر يحتاج إلى تكاتف كافة أبناء الشعب المصري جميعاً في البناء والتنمية وان العفو الرئاسي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، واستناداً الي الحق الدستوري للرئيس بالعفو عن العقوبة المقررة طبقا للمادة 155 من الدستور.

وشكر “أبوشقة”، فخامة الرئيس السيسي، على استجابة سيادته لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة والتصدي للإرهاب، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة، قائلا: “أضم صوتي لأبناء سيناء ومشايخها وعواقلها مؤيدا وموازرا وداعماً لهم في تحقيق الاستقرار والتنميه علي أرض الفيروز” .

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أعلن في بيان رسمي منذ قليل أمس، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدره اليوم تضمن قرار الرئيس السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

