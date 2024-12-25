محافظ الدقهلية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشكلات المواطنين

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، لبحث ومناقشة عددًا من الموضوعات والمشروعات والمشكلات المتعلقة بالمواطنين، بعدد من القرى والمراكز والمدن ووضع الحلول.

واستمع محافظ الدقهلية، لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية المعروضة من خلال النواب كل في نطاق دائرته التي يمثلها وعلى مستوى المحافظة.

وأكد "مرزوق" أنه يلتقي بشكل دوري ومستمر مع أعضاء البرلمان مجلسي "النواب، والشيوخ" لوضع الحلول وتلبية المطالب لمواطني الدقهلية، مشيرا إلى حرصه الدائم علي تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، بالتعاون التام مع أعضاء البرلمان من خلال كافة الأجهزة التنفيذية، وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأشار "مرزوق" أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذلون قصارى جهدهم في كافة القطاعات لتقديم وتيسير كافة الخدمات للمواطنين، بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وتناول محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الحاضرين عدد من الموضوعات المتعلقه بالمشروعات الخدمية في العديد من قطاعات الخدمات والمرافق؛ شملت “الطرق والري والصحة والتعليم والقوي العاملة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمواقف ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز وتطوير مدينة جمصة والمنطقة الصناعية”.



جاء لقاء محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور المحاسب عبد الحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة، والمهندسة ولاء حمزه وكيل إدارة الاتصال السياسي.

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