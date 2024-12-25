محافظ الدقهلية يكلف لجنة بمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بطلخا

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لجنة للمرور والمتابعة للأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية، بطريق رافد جمصة التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، وذلك للوقوف على سير العمل.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد زيارته أول أمس للمنطقة اللوجستية والإطلاع على نسب التنفيذ في المشروع.

وأكد أن الهدف من تكليف اللجنة هو المتابعة المستمرة لتذليل أية عقبات أو معوقات تواجه التنفيذ ، أو تعطل سير العمل والمعاونة في تيسير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وكان محافظ الدقهلية، قد تفقد بمفرده الأعمال في المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة واستمع إلى مسئولي الأعمال في الموقع ووعد بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية للانتهاء من أية عراقيل، وتسريع تنفيذ الأعمال من أجل توفير خدمات المشروع للمواطنين.



وبناء عليه كلف محافظ الدقهلية لجنة تضم المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشؤون الإقتصادية والإستثمار، والمهندس عبدالفتاح الباز وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس وائل نصار مدير عام صرف دمياط بطلخا، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمشروع المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصة (مول المنصورة) للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز والتاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع والمعاونة في تيسير كافة الاجراءات الادارية اللازمة لسرعة الانتهاء من الاعمال تمهيدا للافتتاح .



وانتقلت اللجنة إلى مقر المشروع للوقوف على المعوقات التى تواجه استكمال الاعمال ومنها تغطية مصرف نمرة ١ أمام المنطقة اللوجستية، وجاري التنسيق بين كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الري والصرف والمحافظة؛ بشأن الموافقة على استغلال المصرف من جانب وزارة التموين لصالح المنطقة اللوجستية.

بالإضافة إلى إزالة التعديات الواقعة على حرم الطريق وحرم المصرف أمام المنطقة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة طلخا والري والصرف والمحافظة والشركة المشرفة على تنفيذ المشروع .

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