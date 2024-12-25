إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة جدول المواد المخدرة

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها رقم (288)، الصادر اليوم، قرار هيئة الدواء المصرية، بإدراج 6 أدوية على قائمة المواد المخدرة، وذلك لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، وجاءت أسماء تلك الأدوية كالتالي: "بيبريدون - بوك 4 بيبيريدون - اندازول كربوكسيليك - اندازول كربوكسيلات - اندول كربوكسيليك - اندول كربوكسيلات".

ما هي أشهر الأدوية المدرجة على جدول المخدرات فى مصر الجدول الأول؟

يحظر علي المواطنين فى داخل مصر و في المطارات حمل هذه الأدوية المدرجة على جدول المخدرات في مصر إلا بإذن طبي “روشتة طبيب”، وبحد أقصي 20 قرصو في حالة الزيادة عن ذلك يتم مصادره الدواء، وتوجيه تهمة تعاطي المخدرات في حالة عدم وجود إذن طبي، أو الإتجار في المخدرات في حالة حمل كمية كبيرة من تلك الدواء المخدر.

وتأتي معظم قائمة أدوية المخدرات الممنوعة عبارة عن أدوية المهدئاتو المسكنات القوية، والأدوية التي تحتوي على مواد تؤدي إلى الإدمان.

نيكوكودايين – ديدركس – برويوكسين – موجادون – نترازبيام – الفاكمين حقن – الكيتامين حقن كفلار – ارجوتامين – مادة دكستر ميثورفان مثل – تويسلار – بلمولار – كوديفان – كودينال ن – مادة كودايين مثل – سومينال – فينبابينال – باركودايين – نوفاسى ممتد المفعول – برونكلاز – فينوباربيتال.

أما عن أشهر أدوية المخدرات المدرجة فى الجدول الثاني: جميع مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل : فالنيل – كالميبام – نيوريل – فاليم – ترانكسين كبسولات – لاكسوتنيل أقراص – إى إن أقراص – زانكس – كوداستين – كوديبرتت – كودافين شراب – سومادريل أقراص – توسيفان.

أشهر ادوية الجدول الثالث مخدرات



كبسولات كورفاس. – ميجرانيل أقراص – كافرجون ليوس. – ليبراكس أقراص – رينوتريل أقراص.