تشييع جثماني رجل وزوجته لقيا مصرعهما في حادث سير بالشرقية

في مشهد جنائزي مهيب؛ ودع المات من الاهالي بقرية السلطان غريب التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، جثماني رجل وزوجته لقيا مصرعهما، أمس، في حادث سير مروع إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في مياه ترعة على جانبي طريق فاقوس الحسينية؛ حيث كانوا في طريقهم لأداء واجب عزاء.

وتم موارة جسد الزوج وزجته في مقابر الأسرة وسط بكاء الأقارب والجيران .

فيما توافد أهالي القرية والقري المجاورة على منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء.

بلاغ لشرطة النجدة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت إخطارا بورود بلاغا بسقوط سيارة ملاكي داخل مياه ترعة أمام قرية الديدامون بدائرة مركز شرطة فاقوس، وبداخلها 4 أشخاص بينهم سيدتان مما أسفرعن مصرع سيدتين ورجل، وهم كل من صباح.ح.ع 63 سنة ربة منزل مقيمة قرية السلطان غريب مركز أبو كبير و"سماح.ع.ي" 50 سنة ربه منزل مقيمة مدينة القرين و"زكريا.ع.م"62 سنة بالمعاش الإدارة الصحية مقيم قرية السلطان غريب مركز أبو كبير.

وإصابة سائق السيارة "محمد.ال.م"63 سنة موظف بمجلس مدينة القرين مقيم مدينة القرين مصاب بكسربمفصل الفخد القدم الأيمن وجرى نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي.

وتبين من التحريات أنه أثناء استقلال الأربعة السيارة وتوجههم لتقديم واجب العزاء لأسرة متوفى اختلت عجلة القيادة مما اسفر عن سقوط السيارة في مياة الترعة المجاورة وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، ونقل المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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