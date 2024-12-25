فادي فريد يقود الاتحاد في مواجهة مودرن سبورت

أعلن القبرصى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مودرن سبورت، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد الإسكندرية”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز “نايل”.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: مصطفي إبراهيم، مروان داوود، محمود شبانه، محمود متولي.

خط الوسط: بواتينج، مورو ساليفو، فيليب ناشيمنتو، كريم الديب.

خط الهجوم: ايمانويل ابيه، فادي فريد.



فيما يجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور، محمد المغربي، أحمد أيمن، عبدالغني محمد، ناصر ناصر، أحمد الشيمي، الوحش، إسلام سمير، عمرو جمعة.

ويحتل فريق مودرن المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع برصيد 8 نقاط.