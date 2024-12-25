ads
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فادي فريد يقود الاتحاد في مواجهة مودرن سبورت

الاتحاد
الاتحاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن القبرصى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مودرن سبورت، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد الإسكندرية”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز “نايل”.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:
حراسة المرمى: صبحي سليمان. 
خط الدفاع: مصطفي إبراهيم، مروان داوود، محمود شبانه، محمود متولي.
خط الوسط: بواتينج، مورو ساليفو، فيليب ناشيمنتو، كريم الديب. 
خط الهجوم: ايمانويل ابيه، فادي فريد.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء: 
أحمد دعدور، محمد المغربي، أحمد أيمن، عبدالغني محمد، ناصر ناصر، أحمد الشيمي، الوحش، إسلام سمير، عمرو جمعة.
ويحتل فريق مودرن المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع برصيد 8 نقاط.

فادي فريد الاتحاد السكندري مودرن سبورت الدوري المصري الممتاز نايل تشكيل الاتحاد السكندري