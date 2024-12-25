لقاء حواري مع طلاب مدارس التعليم الفني بالفيوم.. صور

التقي الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع طلاب وطالبات في جميع المجالات بمدارس التعليم الفني بالفيوم، للاستماع إلى مقترحات الطلاب، وتلبية رغباتهم فى التدريبات العملية، وتوفير بيئة تعليمية مميزة لطالب التعليم الفني يتعلم و يتدرب على أعلى مستوى ممكن، حتى يتم تأهيله بشكل جيد ويمتلك مهارات وخبرات تعليمية وتدريبية متميزة و مؤهل إلى سوق العمل.

تم تنظيم اللقاء بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، بحضور، محمد عبدالسلام مدير. عام التعليم الفني، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي وعادل فراج مدير إدارة التعليم التجاري، وسوسن مصطفى مدير إدارة التعليم المزدوج، ومسئولى العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

رحب وكيل الوزارة بالطلاب والطالبات ممثلي مدارس التعليم الفني بالفيوم، واستمع إلى مقترحات الطلاب لتطوير التعليم الفني، وكذلك المعوقات التى تواجههم بالمدارس.

حيث أكد الطلاب والطالبات عن مدى سعادتهم بلقاء السيد وكيل الوزارة و الاستماع لهم.

ناقش وكيل الوزارة، المشكلات والعقبات التى تواجه الطلاب داخل المدارس، وتم وضع حلول عاجلة لجميع العقبات التى تم مناقشتها، من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة داخل مدارس التعليم الفني.

كما تم عرض عدد من المعوقات بالمدارس ومنها، عدم تفعيل عدد من الأنشطة بسبب عدم وجود الخامات اللازمة لتفعيل النشاط ، ووجود اعطال فى عدد من أجهزة الحاسب الآلي بالمدارس، وكذلك أعطال فى مكن الخياطة بمدارس الفنية بنات، وعدم مشاركة عدد من الطلاب فى التدريب بالمصانع.

و أكد وكيل الوزارة، على تلبيه جميع رغبات الطلاب والطالبات وحل جميع العقبات التى تواجههم فوراً

كما أشاد بمبادرة فريق معاً ننطلق لطالبات المدرسة - مدرسة الفنية بنات بالحادقة، (وسيط ـ سفير - داعم مهني - داعم دراسي).

كما أكد وكيل الوزارة على تفعيل جميع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بمدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، وإجراء مسابقات بين مدارس التعليم الفني، مشيراً إلى استعجال مذكرة صرف ميزانيات الأنشطة بمدارس التعليم الفني، من أجل تفعيل جميع الأنشطة على أعلى مستوى بمدارس التعليم الفني.

وخلال اللقاء أكد وكيل الوزارة على تفعيل مبادرة قرأت لك بمكتبات المدارس ، وضرورة مشاركة مدارس التعليم الفني فى هذه المبادرة، وكذلك مبادرة إزرع شجرة.

وقام بتكليف قسم الإلكترونيات بتجميع الأجهزة القديمة ودخولها قسم الصيانة وتدريب الطالبات على الصيانة، من أجل تفعيل التدريب العملي فى قسم الإلكترونيات على أعلى مستوى ممكن.

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