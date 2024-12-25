تراوري يقود هجوم الإسماعيلي أمام حرس الحدود بالدوري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تشكيل لاعبيه، استعداداً لمواجهة حرس الحدود، بعد قليل، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره حرس الحدود، في الخامسة مساءً، على ملعب استاد الإسماعيلي الرياضي، في إطار منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

يسعي الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم، تحقيق الانتصار، اليوم علي حرس الحدود، من أجل تعديل وضع الفريق بجدول مسابقة الدوري، والابتعاد عن منطقة الهبوط.

تشكيل الإسماعيلي أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: كمال السيد.

وفي خط الدفاع:محمد بيومي، محمد نصر، محمد عمار، حاتم سكر

خط الوسط: عبدالرحمن الدح، محمد حسن، عماد حمدي.

خط الهجوم: ايريك تراوري، خالد النبريصي، مروان حمدي