الأهلي للتمويل العقاري تحصد جائزة الشركة الأكثر ابتكارًا في مصر لعام 2024

حققت شركة الأهلي للتمويل العقاري AMF، إحدى شركات البنك الأهلي المصري NBE، إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزة: "الشركة الأكثر ابتكارًا في مصر لعام 2024"

جائزة “Most Innovative Mortgage Company in Egypt 2024” من مجلة “International Business Magazine”، والتي تعد واحدة من المؤسسات المرموقة في مجال تحليل الأسواق والمؤسسات المالية وتعد الجائزة تأكيد على مكانة الشركة وريادتها لقطاع التمويل العقاري في مصر، والتزامها بتقديم أفضل تجربة لعملائها.

وقد صرح حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري أن الشركة تمكنت خلال العام الحالي 2024 من إصدار تمويلات عقارية جديدة بقيمة بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة لتمويل مختلف أنواع الوحدات (سكني و إداري و تجاري) في جميع أنحاء الجمهورية والتي صممت لتلبية مختلف احتياجات عملاء التمويل العقاري في السوق المصرية.

كما ساهمت هذه البرامج المتخصصة في جذب شرائح جديدة من العملاء منها المصريين العاملين بالخارج والمقيمين في مصر بمصادر دخل خارجية، والشركات الإقليمية ومتعددة الجنسية الراغبين في تملك مباني إدارية، وذلك بناء على دراسات دقيقة لاحتياجات السوق العقاري وتطوراته ومنها شريحة المصريين العاملين بالخارج والأجانب المقيمين في مصر، أو المهتمين بالاستثمار في السوق العقاري المصري.

وأضاف “عامر” أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج المميزة رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية، بما في ذلك التقلبات المستمرة في أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار العقارات بمختلف أنماطها، حيث تعكس هذه الإنجازات نجاح استراتيجية الأهلي للتمويل العقاري في إطلاق حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة هذه التحديات والتغلب على أي صعوبات تعوق هذا القطاع، مستفيدة من الدعم الكامل الذي يقدمه البنك الأهلي المصري بصفته أكبر البنوك المصرية.

وأكد أن شركة الأهلي للتمويل العقاري، تسعى من خلال خطتها الطموحة إلى تحقيق معدلات نمو استثنائية في إجمالي حجم المحفظة التمويلية، ليصل الى 4 مليار جنيه بنهاية سنة 2024، وذلك استمرارًا لمسيرة النجاح التي حققتها في السنوات الماضية، مع التركيز على استقطاب مزيد من العملاء عبر برامجها المتنوعة التي تلبي تطلعات السوق العقاري المصري في 2025.

حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري