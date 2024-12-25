سكالا وفيجيري يقودان مودرن سبورت في مواجهة الاتحاد

أعلن الفرنسي فرانك دوماس المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الاتحاد السكندرى، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد الإسكندرية”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز “نايل”.

وجاء تشكيل فريق مودرن كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمد دسوقي، علي الفيل ، عبد الرحمن رشدان ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عبد الله حافظ، علي زعزع.

خط الهجوم: اينوك سكالا ، فيجيري

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عمرو السيسي، محمد مسعد ، محمد أميسي ، خالد رضا ، محمد صبري، أحمد كباكا، ارنولد ايبا، إبراهيم اجاسا.

ويحتل فريق مودرن المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز السابع برصيد 8 نقاط.