الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين على القنوات

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توجيهًا لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين .

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يدعو العالم للتفكير العلمي

ودعا رئيس الهيئة إلي استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى ، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.

كما دعا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة على توقعات عشوائية لا سند لها.

وأشار إلي أن واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق.