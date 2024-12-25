تعرف على فوائد ممارسة الرياضة لمرضى القلب

ممارسة الرياضة لمرضى القلب أمر مهم، لأنها تساعد القلب على الأداء الجيد، حيث تضخ عضلة القلب الدم إلى أجزاء مختلفة بشكل أفضل، مما يزيد من تدفق الدم إلى القلب، كما أنه يحفز نشاط الخلايا البطانية.

وتساعد الرياضة على تقليل تراكم الخبث في الأوعية الدموية، مما يساعد في تقليل أعراض أمراض القلب التاجية.

ونتيجة لذلك، يمكنك القيام بالأنشطة المختلفة في حياتك اليومية بشكل جيد وتتمتع بعقل سليم.

أما بالنسبة لمرضى القلب فيجب عليهم ممارسة الرياضة تحت إشراف الطبيب كما يلي:

يتلقى مرضى القلب تقييمًا بدنيًا من طبيب القلب ولهم رياضات معينه وهي كالتالي.

المشي السريع

مناسب لمرضى القلب من جميع الأعمار. دون أن يجعل المريض متعبًا جدًا يجب عليك ممارسة الرياضة والمشي بسرعة حتى تشعر بالتعب المعتدل. حافظ على معدل ضربات القلب عند مستوى 60 – 70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب (الصيغة تساوي 220 – العمر (بالسنوات)) لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، 5 أيام في الأسبوع.

الجري

يستغرق نصف مدة المشي. ويعطي نتائج مفيدة للقلب مثل المشي السريع. وهذا يسمح لعضلة القلب بضخ الدم بقوة أكبر. ويساعد على تقوية عضلات الساق التحرك بشكل أفضل كما أنه يساعد على تقليل التوتر والنوم بشكل أكثر صحة.

السباحة

من الرياضات المفيدة لصحة القلب. لأنه يجعل عضلة القلب قوية. عضلات الجسم مرنة. بالإضافة إلى أن الماء يساعد على إعالة النفس يجعلك لا تتعب بعد الآن كما أنه يساعد على تقليل الإصابات والألم في مفاصل الجسم المختلفة.

رامبونج

مناسب لمرضى أمراض القلب المسنين. لأنها إدارة الجسم. تمرين العمود الفقري وجميع أجزاء العضلات وفق المبادئ الفسيولوجية. حركات رقصة العصا مستمدة من علم العديد من مجالات التمرين. بالإضافة إلى جعل العضلات قوية وتوازن نظام التوازن. لقد ساعد في تقليل حالات السقوط. كما أنه يساعد على ضخ الدم في القلب والدورة الدموية على العمل بشكل أفضل.

لمرضى أمراض القلب الشيء المهم في التمرين هو معرفة كيفية تقييم الأعراض الخاصة بك ومنها قياس النبض، وضغط الدم، ومستوى الأكسجين في الجسم (إن وجد)، ومستوى الإرهاق بالجسم. بما في ذلك ملاحظة الأعراض التي تشير إلى وجود تشوهات مثل ألم الصدر، والدوخة، والدوار، فهذه قد تكون علامات تحذيرية أنت تمارس الرياضة بشدة ويجب عليك التوقف عن استخدامه واستشارة الطبيب فوراً.

والأهم هو أن مرضى القلب لا يجب أن يمارسوا الرياضة بمفردهم، لأن هناك خطر الإغماء بسهولة، ولذلك يجب أن يكون هناك شخص مقرب بالقرب منه ومعه جهاز اتصال لطلب المساعدة الطبية، إذا كان هناك خلل حاد في القلب.