محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار افتتاح مكتبي توثيق الشهر العقاري بقرية حجارة قبلي بمركز قوص، ومجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة قنا.

حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة. وضم الوفد المرافق كلًا من المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الأقصر الابتدائية، والمستشار سامح سالم، نائب رئيس محكمة قنا الابتدائية ورئيس إدارة التنفيذ، والمستشار محمود جبريل، مستشار وزارة العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار محمد البصيلي، مستشار وزارة العدل لشؤون الشهر العقاري.

وأكد محافظ قنا أن افتتاح مكاتب جديدة للشهر العقاري والتوثيق يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتقديم خدمات مجتمعية متميزة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة العدل، مشيدا بجهود الوزارة في تطوير وإنشاء مقرات حديثة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع التحول الرقمي والثورة التكنولوجية، بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

من جانبه، أوضح مساعد وزير العدل أن المكتب الجديد يعمل بنظام "الشباك الواحد"، الذي يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة.

وأضاف أن المكتب مجهز بعدد من النوافذ لتقديم الخدمات لعدد أكبر من المواطنين بكفاءة.

وفي ختام الزيارة، تفقد وفد وزارة العدل مقر مكتب توثيق الشهر العقاري الرئيسي بقنا، ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة قنا، بالإضافة إلى فرع توثيق هيئة الاستثمار بالمحافظة.