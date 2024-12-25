لمدة عام.. سيلتا فيجو يعلن تجديد عقد ياجو أسباس

أعلن نادى سيلتا فيجو الإسبانى، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه ياجو أسباس، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

وكشف النادى الإسبانى، فى بيان صحفى عن تجديد عقد لاعبه، قائلاً: "أحد الرموز العظيمة لكرة القدم الإسبانية، الأسطورة الحية لجماهير سيلتا، جدد لمدة عام آخر".

كما اعلن اللاعب صاحب الـ 37 عاما، خلال مقطع فيديو مؤثر على عشب ملعب بالايدوس، عن قراره برفقة زوجته جينيفر رويدا وأبنائهما الثلاثة.

وقال الدولي الإسباني سابقا: "كل ركن من أركان هذا الملعب وكل صيحة من المدرجات رافقتني في هذا الطريق، هنا عشت أيامًا لا تُنسى، لحظات فرح، احتفالات، أيام ألم نهضنا منها معًا، بالنسبة لي، هذا أكثر من مجرد كرة قدم، أكثر من مجرد نادٍ، سيلتا هو حياتي، إنه داري، إنه أنا".

واكمل حديثه قائلاً: "يقولون إن لا شيء يدوم إلى الأبد، ولكن ما أشعر به تجاه هذه الألوان سأحمله دائمًا في قلبي".

وخاض ياجو أسباس حتى الآن 574 مباراة وسجل خلالهم 220 هدفا، وصنع 83، وأصبح أفضل لاعب في تاريخ سيلتا منذ بدايته في صفوف الناشئين وهو في الثامنة من عمره وحتى الآن.

