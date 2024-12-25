قبل عرضها بشهر.. إقبال جماهيري على حجز تذاكر نيران الأناضول بالأوبرا

تستعد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد لإستقبال عروض نيران الأناضول التركية فى ثلاثة ليال على المسرح الكبير مساء الأربعاء ، الخميس، الجمعة 29 ، 30 ، 31 يناير المقبل، إخراج المدير الفنى للفرقة مصطفى أردوغان وتصميم رقصات ألبير أكسوى .

أكدت الدكتورة لمياء زايد أن حجز تذاكر عرض نيران الأناضول يشهد إقبالا كبيراً مما يعكس رغبة الجمهور المصرى فى تلقى المواد الإبداعية الجادة.

وأضافت أن الفرقة نجحت خلال عروضها السابقة بمصر فى تحقيق قاعدة ضخمة من متذوقى الفنون الراقية ، وتابعت أن العرض المنتظر يضم تابلوهات حركية تستلهم ملامح التراث التركى المميز فى صياغة إبداعية معاصرة لينتج مزيجا فنيا فريدا يحمل رسائل سامية عن الحب والسلام والتعايش الإنسانى، مشيرة إلى القدرة الفائقة للقوى الناعمة بمختلف أشكالها على تدعيم روابط الصداقة بين الشعوب .

من جانبه أعرب مصطفى أردوغان مؤسس الفرقة عن سعادته بالعودة الى القاهرة مجدداً وتقديم العروض فى دار الأوبرا التى وصفها بمنارة الإبداع الجاد فى الشرق الأوسط.

وأشار إلى الفخر بمشاركة تراث بلاده مع الجمهور المصرى ، ووعد بتقديم عرض مبهر يعتمد على تكامل العناصر الفنية من موسيقى وإضاءة وديكور وملابس إلى جانب التناغم الحركى للعارضين .

جدير بالذكر أن فرقة نيران الأناضول أسسها مصطفى أردوغان عام 1999 وكانت بإسم (سلاطين الرقص ) فى البداية بهدف إلقاء الضوء على التراث الثقافى الثرى للأناضول، وتعد من أفضل فرق الرقص فى العالم ، قامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم وحققت نجاحاً كبيراً منها مصر ، الولايات المتحدة الأمريكية ، البحرين ،ألمانيا، بلجيكا ، سويسرا ، الصين ، الأردن ،هولندا وغيرها ، كما قدمت أكثر من 8500 ليلة عرض حى حضرها أكثر من 50 مليون مشاهد ولاقت إستحسان الجمهور والنقاد نتيجة براعة أعضائها فى التعبير عن فلكلور الأناضول .