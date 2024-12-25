“تعليم القاهرة" تفتتح المعرض المحلي للعلوم والهندسة

افتتحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم المعرض المحلي للعلوم والهندسة (آيسف)، بمشاركة واسعة من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وبحضور نخبة من القيادات التعليمية والمهتمين بالبحث العلمي.

شهد المعرض مشاركة 110 طلاب وطالبات، قدّموا 66 مشروعًا علميًا في مختلف التخصصات، ضمن منافسات استهدفت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا. وأسفرت فعاليات التقييم عن اختيار 33 مشروعًا لتمثيل محافظة القاهرة في المنافسات على مستوى الجمهورية.

أعربت سماح إبراهيم عن فخرها بالمشروعات المتميزة التي عُرضت، مؤكدة على أهمية مثل هذه الفعاليات في تحفيز الطلاب على إيجاد حلول علمية للتحديات المحلية والعالمية. كما أثنت على دور المسابقة في تأهيل جيل جديد من العلماء والمبدعين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

شملت الفعاليات عرض المشروعات، وتقييمها من قبل لجنة متخصصة تضم نخبة من أساتذة الجامعات، إلى جانب فقرات فنية وطنية وتكريم القائمين على المعرض.

وتم توزيع ميداليات تقديرية للطلاب الفائزين، بالإضافة إلى تقديم دروع شكر للقيادات التعليمية واللجان المنظمة.

يُعد المعرض المحلي للعلوم والهندسة فرصة حقيقية لتسليط الضوء على قدرات الطلاب وإبداعاتهم، ونشر ثقافة البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يعزز التنافسية والتميز على المستويات الوطنية والدولية.