بعد حادث طائرة أذربيجان.. أشهر حوادث الطائرات الناتجة عن اصطدامها بسرب طيور

تحطمت طائرة ركاب أمس الثلاثاء، بسبب اصطدامها بسرب من الطيور كما كشفت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، وقالت إن "الطيور" وراء تحطم طائرة الركاب التابعة لها في كازاخستان، وتسبب في الحادث المأسوي حيث كان على متن الطائرة ٦٢ راكب و٥ أفراد من طاقم الطائرة ونجا ٢٨ شخص من التحطم، وهذه ليست المرأة الأولى التي تحدث فيها تحطم طائرة بسبب اسراب من الطيور شيء حيث تعتبر الحادثة متكررك في جميع انحاء العالم بعضها يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية.

واصطدام الطيور بالطائرات يعرف أيضًا بـ"حوادث الطيور” أو “BIRD STRIKES”، وتحدث عندما تصطدم الطائرات بالطيور أثناء الإقلاع أو الهبوط أو الطيران في الجو، وقد تؤدي هذه الحوادث إلى تضرر المحركات، الأجنحة، النوافذ، وحتى التحكم في الطائرة، مما يهدد سلامة الطاقم والركاب، وفقًا للتقارير الصادرة من منظمات الطيران مثل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، فإن حوادث الاصطدام بالطيور تمثل تهديدًا مستمرًا للطيران.

ومن أشهر حوادث الطيران في العالم بسبب الطيور:



• في الولايات المتحدة، تم تسجيل أكثر من 14,000 حادث اصطدام بالطائرات بسبب الطيور بين عامي 1990 و2015.

• في 2019، سجلت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 13,000 حادث من هذا النوع.

• حادث “الرحلة 1549 للخطوط الجوية الأمريكية” (2009):

أحد أشهر حوادث الطيران التي حدثت بسبب اصطدام الطيور هو حادث الرحلة 1549 للخطوط الجوية الأمريكية، والمعروف باسم “معجزة نهر هدسون”، وفي 15 يناير 2009، اصطدمت الطائرة إيرباص A320 بسرب من الطيور أثناء الإقلاع من مطار لاغوارديا في نيويورك.

الطياران، تشيزلي “سولي” سولينبرغر وجيفري سكويل، اضطروا للقيام بهبوط اضطراري في نهر هدسون بعد أن تعطلت محركات الطائرة بسبب الطيور، الحادث انتهى بنجاح نسبي مع نجاة جميع الركاب، مما جعل الطيارين أبطالًا عالميين. هذا الحادث سلط الضوء على خطورة اصطدام الطيور بالطائرات وأدى إلى تعزيز إجراءات السلامة والتدابير للحد من حوادث الطيور.

• حادث “الرحلة 9 للخطوط الجوية البريطانية” (2008):

في عام 2008، تعرضت طائرة بوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية البريطانية، الرحلة 9، لحادث أثناء إقلاعها من مطار هيثرو في لندن. الطائرة اصطدمت بسرب من الطيور مما أدى إلى فشل في محركين من المحركات الأربعة للطائرة، ولحسن الحظ، تمكن الطيارون من إدارة الوضع، وقاموا بالهبوط بسلام في المطار بعد أن تم تفعيل الإجراءات الطارئة، هذا الحادث أدى إلى إجراء تحقيقات في كيفية تعامل الطائرات مع الطيور في محيط المطارات.

•حادث “الرحلة 5 للخطوط الجوية الإماراتية” (2011):

في مايو 2011، تعرضت رحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 5 (التي كانت متجهة إلى دبي من مطار كراتشي الدولي) للاصطدام بسرب من الطيور بعد الإقلاع، وتسبب الاصطدام في تعطيل أحد المحركات، ولكن الطائرة تمكنت من العودة والهبوط في المطار بسلام، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في الحادث، لكن الحادث دفع سلطات الطيران إلى مراجعة تدابير منع الطيور في المناطق المحيطة بالمطار.

•حادث “الرحلة 611 للخطوط الجوية الأمريكية” (2011):

في 2011، تعرضت طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الأمريكية للاصطدام بسرب من الطيور أثناء محاولتها الهبوط في مطار دالاس فورت وورث، وأدى الاصطدام إلى تعطل أحد المحركات، ولكن الطائرة هبطت بسلام بعد أن نجح الطاقم في السيطرة على الموقف.

تظل حوادث الاصطدام بالطيور واحدة من أخطر التهديدات للطيران، رغم الجهود المبذولة للحد منها، ورغم التحقيقات المستمرة، والابتكار في تقنيات الحماية، والتحسينات في تصميم المطارات قد ساهمت في تقليل وقوع مثل هذه الحوادث، إلا أن هذه الحوادث تبقى مشكلة تتطلب استراتيجيات شاملة للتقليل من تأثيراتها على الطيران وسلامة الركاب والطاقم.