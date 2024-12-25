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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم يعقد جلسته رقم 216

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، مجلس شئون التعليم والطلاب رقم 216 بحضور أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 2024/12/25 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وقال الدكتور عاصم العيسوي، إن المجلس ناقش تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص الموافقة على لائحة برنامج (تطبيقات اللغة العربية في مجال الإعلام) وهو برنامج بالشراكة مع كلية الإعلام بجامعة بني سويف بنظام الساعات المعتمدة وذلك بعد إجراء التعديلات المقترحة من اللجنة.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص الموافقة على تفعيل برنامج التربية تخصص التربية الخاصة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) بكلية التربية.

كما ناقش خطاب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بخصوص تنظيم الملتقى القمة الحادي عشر للطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي الرابع لمسابقة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات خلال شهر يوليو 2025 في رحاب جامعة الفيوم.

التعديلات المقترحة الدكتور عاصم فؤاد العيسوى اللجنة المشكلة المكتبة المركزية جامعة الفيو