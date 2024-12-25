تشكيل منتخب اليمن أمام السعودية في خليجي 26

أعلن المدير الفني لمنتخب اليمن الأول لكرة القدم الجزائري نور الدين ولد على عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة المنتخب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج خليجي 26.

تشكيل منتخب اليمن ضد السعودية

حراسة المرمى: محمد أمان

خط الدفاع: رامي الوسماني، هارون الزبيدي، حمزة الزيعي

خط الوسط: رضوان الحبيشي، عمر جولان، أسامة عنبر، عبد المجيد صبارة

خط الهجوم: ناصر محموده، ممدوح بن عجاج

وتعد هذه المباراة حاسمة لآمال الفريقين في مواصلة المشوار في البطولة، حيث يسعى منتخب اليمن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي مثل المنتخب السعودي.