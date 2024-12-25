ads
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية

مرتضى منصور
مرتضى منصور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 35645 لسنة 93 قضائية المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق المتضمن دعوي مخاصمة ضد كلٍ من المستشار إبراهيم صالح والمستشار نائل غانم والمستشار محمود يحيى، وأعضاء الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.

ويذكر أن هناك أكثر من 15 دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الاقتصادية مؤجلة لحين الفصل في دعوي المخاصمة سالفة الذكر.

وبعد رفض دعاوي الرد والمخاصمة التي أقامها منصور ضد قضاة المحكمة، يترتب على ذلك جاهزية المحكمة للفصل في الدعاوي المؤجلة والمقامة من كلٍ من : محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وأحمد شوبير ومحمد مرجان وهاني العتال وممدوح عباس وآخرين.

ئيس نادي الزمالك ابراهيم صالح الخطيب رئيس النادي المحكمة الاقتصادية رئيس نادي الزمالك السابق محمود الخطيب رئيس النادي