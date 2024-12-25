تشكيل هجومي للأخضر السعودي ضد اليمن في خليجي 26

أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد تشكيل المنتخب السعودي الذي سيخوض مباراته الأولى في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) أمام منتخب اليمن.

وتقام المباراة على ملعب "جابر الأحمد الدولي" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام، حسان تمبكتي، علي البليهي، نواف بوشل

خط الوسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري

خط الهجوم: عبدالله رديف، مصعب الجوير، سالم الدوسري

يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز الأول وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوارهما ضمن المجموعة، لتعزيز فرص التأهل إلى نصف النهائي، حيث يتأهل فقط صاحبا المركز الأول والثاني.