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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة ونظيره الأردني يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة الفنية
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ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارتين بالبلدين وكذلك أعضاء اللجنة الفنية.
وقال فاروق، إن علاقات مصر بالمملكة الأردنية الهاشمية هي علاقات تاريخية وهناك توافق في الرؤى والقضايا السياسية بين القيادتين في البلدين، الأمر الذي يدفعنا دوما لتعزيز علاقات التعاون ليس فقط في قطاع الزراعة بل في كل القطاعات الأخرى.

ووجه فاروق الشكر الى "الحنيفات" على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترحيب الذي تلقاه اثناء مشاركة الوزير المصري في المنتدى الاقليمي للامن الغذائى الذي عقد بالعاصمة الاردنية عمان في شهر نوفمبر الماضي.
وزير الزراعة أكد على أهمية أن تنتهى  أعمال اللجنة الفنية المشتركة عن توافق في الرؤى والوصول بنتائج تؤدى الى زيادة التعاون الزراعي والتبادل الزراعي للمنتجات بين البلدين الشقيقين.
"فاروق" وجه قيادات الوزارة بتسهيل كل إجراءات التعامل والتعاون مع الأردن الشقيق في كافة الأنشطة المرتبطة بالزراعة

من جانبه أعرب "الحنيفات" عن إمتنانه بحفاواة الاستقبال وكرم الضيافة منذ قدومه لمصر بلده الثاني موجها الشكر لنظيره المصري لما لمسه من التعامل بجدية مع كافة الملفات المشتركة مما يعزز التعاون بين البلدين، وأشار إلى ان الأردن تعول كثيرا على مصر الحبيبة سواء في العمق الاستراتيجي أو الأمن الغذائي.

وقال "الحنيفات" اننا نتطلع إلى زيادة إنسياب حركة الصادرات الزراعية بين البلدين ووفقا للمعايير الدولية.
وأضاف أننا سوف نتخذ الإجراءات والاليات التنفيذية لتطبيق ما سوف يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة مؤكدًا أننا نعتبر مصر والأردن بلد واحدة ومصلحة مشتركة ونريد الانفتاح الكامل بين البلدين .
وأشار أيضا الى العمل على تشجيع الاستثمار الزراعي والقطاع الخاص في مصر والأردن. 
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على إزالة كافة معوقات التعاون وتلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية التي فيها فائض للتصدير .

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