غدا.. المسرح الحديث يستضيف عرض "sale" لمدة 3 أيام

أعلن الفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث، أن المسرح سوف يستضيف العرض المسرحي"sale" لمدة 3 أيام بداية من غدا الخميس ويستمر حتى السبت المقبل، الموافق 27 ديسمبر الجاري، في الثامنة مساء، والذي ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وإدارة الدكتور عمرو عثمان، وذلك ضمن مبادرة توعوية مبتكرة لتسليط الضوء على مخاطر التعاطي والإدمان وأثرهما على الفرد والأسرة والمجتمع.

وذلك في حضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح وعددا من كبار الشخصيات.

ويقول مخرج المسرحية الفنان عمرو حسن، إن العمل يتناول قضية الإدمان والتعاطي من منظور إجتماعي ونفسي ويركز علي الأسباب التي قد تدفع الشباب للإدمان وكذلك تصحيح المفاهيم الملغوطة المروجة لثقافة تعاطي المخدرات وفي سابقة جديدة يتم فيها إستثمار طاقات المتعافين خريجي مبادرة العلاج بالعمل في تنفيذ ديكورات العرض المسرحي لمحاولة إعادة دمجهم في المجتمع وإعادة اكتساب الثقة في النفس.

المسرحية مأخوذة عن رواية "المزاد" للكاتب ميخائيل رومان، ومن بطولة الفنانين: سامح حسين، عبدالمنعم رياض، إيمان غنيم، سهيلة الأنور، محمد مصطفى، محمد مبروك، مع باقة من نجوم المسرح، أشعار محسن عموشة، ألحان وتوزيع محمد ذكي، مخرج منفذ أشرف عمرو، محمد شوقي، ومن إخراج عمرو حسن.

يأتي العرض برعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وذلك ضمن الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات التي اطلاقها رئيس الوزراء في نوفمبر 2024 تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

