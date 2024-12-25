شيخ مشايخ شمال سيناء: قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم أثلج صدورنا

قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء، إنه قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، أثلج صدور محافظة شمال سيناء بأكملها.

وأضاف "الخرافين" في مداخلة هاتفية لفضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أننا سنطلب من الرئيس السيسي المزيد لأن سعة صدره وقلبه معنا تعطينا الأمل في المزيد من الإفراجات عن المواطنين مرة أخرى.

ووجه التحية والاحترام للرئيس السيسي باسمه وباسم كل مشايخ شمال سيناء وعواقل وشباب ونساء شمال سيناء، على اللمسة الكريمة منه بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم، موضحًا أن الرئيس السيسى إنسان ملم بمشاكل سيناء وما يقوم به أبناء المحافظة فى جميع الظروف والأوقات الحالكة بعد 67 ومحاربة الإرهاب.

وأردف: "الأهالي استقبلوا قرار الإفراج الرئاسي بالطبول، وكانت الضحكات والبسمة مرسومة على الأوجه من شدة الفرحة"، مؤكدًا أن قرار العفو الرئاسي بمثابة هدية من الرئيس السيسى لأبناء شمال سيناء، ولها قدر كبير فى نفوسنا، ونحن مع الرئيس كتفًا بكتف نحارب الإرهاب ونبنى فى الوطن ونعمر أرضه، نحن نبذل كل جهودنا لحماية مصر من الأعداء وما نفعله واجب علينا.