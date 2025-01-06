متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية الواجهة الثقافية لأهم التحف الأثرية والتاريخية

تنفيذاً لخطط محافظة الإسكندرية في الحفاظ على المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية، والتي بدأت بتطوير عدة مباني تاريخية أبرزها المتحف اليوناني الروماني والذي افتتح مؤخراً، أضيف لهذا التطوير متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية بالدور الخامس بمبني الإدارة العامة لشئون المكتبات داخل الحرم الجامعي.

ويقع متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية بمقر الإدارة العامة لشئون المكتبات بالدور الخامس ويتكون من ثلاث قاعات، و مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية، والتي أشرفت على تواجدها الدكتورة غادة عبد المنعم موسى عميد كلية الآداب ومستشار رئيس الجامعة لشئون المكتبات.

كما يحتوى المتحف على ثلاث قاعات، القاعة الأولى بها ركن خاص بجامعة الإسكندرية وأبرزهم شهادة تخرج الدكتور أحمد زويل وخطاب بخط يده، وعدد من مجلة الوقائع المصرية به مرسوم تحويل مسمى الجامعة من جامعة الملك فاروق الأول إلى جامعة الإسكندرية عام 1952.

كما يوجد أقدم مجلة بجامعة الإسكندرية بكلية الآداب 1943، وأقدم رسالة ماجستير ودكتوراه بالجامعة، وأول سجل لمحاضر لجنة المكتبات الجامعية المنعقدة بمقر إدارة الجامعة بستانلي باي 1944- 1950، وخريطة خاصة بمقر انشاء جامعة الإسكندرية بمنطقة الحضرة البحرية عام 1912 ومجموعة خرائط وأطالس خاصة بالإسكندرية ومصر والعالم، ووحدات عرض خاصة بالمطبوعات الأجنبية الضخمة عن مصر بالفرنسية مهدي للملك فؤاد ولا توجد منه إلا نسخ محدودة L'Egypte by Fred Boissonnas ، وبالألمانية منها مجلدات ضخمة عن آثار مصر والنوبة بالألمانية.

أما عن القاعة الثانية فتحتوى على مجموعة المصاحف المخطوطة النادرة التي تقتنيها المكتبة وأقدمها مصحف يرجع ل ق 9هـ، مخطوطات في مجالات الدين الإسلامي (تفسير، فقه ، احاديث، سيرة نبوية)، مخطوطات قبطية تشتمل على موضوعات في اللاهوت والعقائد المسيحية، وبعض من المخطوطات الكتب السماوية اليهودية، مخطوطات باللغة الفارسية وتتضمن كتاب مصور "مجنون ليلى"، أما عن الجزء التركي ويشمل مخطوطات مزخرفة ودواوين بالتركية.

القاعة الثالثة يوجد بها مجموعة متنوعة من الكتب التراثية وأوائل المطبوعات ، وتتضمن مجالات تاريخية وجغرافية وخرائط وألبومات متنوعة المجالات تم توزيع بعضها داخل وحدات العرض بالقاعة بالإضافة إلى تخزين بعضها بوحدات التخزين للإتاحة للمستفيدين ومنها ركن خاص يتضمن مجموعة كتب مصورة مطبوعة على الحجر عن مصر ترجع لعام 1823، مجموعة قواميس من عام 1682 – 1935، وكتب متنوعة (الجغرافيا، وتاريخ مصر واليونان)، وكتب عن الحروب الصليبية 1843-1906.