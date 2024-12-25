وكيل تعليم الجيزة: المال العام أمانة ومن يتعدى عليه لن يجد مكانًا بالمنظومة التعليمية

أجري سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية شملت عددًا من المدارس بإدارتي 6 أكتوبر والهرم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على استعدادات المدارس لاختبارات نصف العام، مع التأكيد على حماية المال العام وضمان توظيفه في خدمة الطلاب والتعليم، وجاء ذلك بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

إدارة 6 أكتوبر التعليمية:

1. مدرسة الحي الثاني الرسمية المتميزة لغات:

تابع “عطية ” كافة الكشوف المالية الخاصة بمعلمي الأجر وفوق النصاب، و أمر عطية بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري لإعداد تقرير مفصل عن العاملين بالحصة وفوق النصاب.

شدد على إرسال التقارير يوميًا إلى مكتبه الشخصي، مؤكدًا أن مراجعة الكشوف المالية ليست مجرد إجراء، بل هي جزء من الأمانة التي نحملها تجاه الوطن.

إدارة الهرم التعليمية:

1. مدرسة هضبة الأهرام الرسمية الثانوية لغات:

قام وكيل الوزارة بتفقد دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والعاملين بالمدرسة، للتأكد من الانضباط والالتزام ؛ تابع استعدادات المدرسة لاختبارات نصف العام، ووجه بضرورة تنظيم لجان الامتحانات بشكل يضمن الشفافية والنزاهة.

شدد على أهمية مراجعة رصد الدرجات والتأكد من مطابقتها لسجلات الطلاب دون أي أخطاء.

2. مدرسة يوسف الصديق الرسمية لغات:

تابع انتظام العملية التعليمية في الفصول، وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التدريس اليومية، راجع كشوف الحضور والانصراف، مشددًا على تطبيق اللوائح بصرامة على المخالفين.

تفقد لجنة النظام والمراقبة، ووجه بالتأكد من جاهزية اللجنة لاستقبال اختبارات نصف العام، مع ضمان الدقة والانضباط في كافة الأعمال.

رسائل حاسمة من وكيل أول الوزارة:

قال إن المال العام ليس موردًا يُستهان به، بل هو أمانة وطنية يجب الحفاظ عليها بكل دقة. أي محاولة للتجاوز أو التلاعب ستواجه بحزم، لأن التعليم هو أساس بناء الوطن، ولا مجال للتهاون في أمانته."

وأشار إلي أن الشفافية والانضباط هما الأساس الذي نعمل به في جميع مدارس الجيزة، ولن نسمح لأي تقصير أن يُعطل مسيرة التعليم."

وأكد إن حماية المال العام ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي واجب أخلاقي يعكس التزامنا تجاه أبنائنا ومستقبلهم. لن نتردد في اتخاذ أي إجراء لضمان توجيه كل مواردنا لخدمة العملية التعليمية. رسالتنا واضحة: التعليم في مصر هو أمانة سنحافظ عليها بكل قوة، ومن يتجاوز حدود الأمانة لن يجد مكانًا بيننا."