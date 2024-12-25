جامعة حلوان تعلن عن لجان طبية لإعفاء ذوي الإعاقة من التجنيد

أعلنت إدارة التعبئة والتجنيد بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الطبية بجامعة حلوان ومركز التميز في الجامعة عن تنظيم لجان طبية لفحص وإعفاء الطلاب من ذوي الإعاقة وأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين من التجنيد، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، الدكتورة دينا حماد مدير مركز التميز بالجامعة.

وأوضحت الإدارة أن الحالات المؤهلة للعرض على اللجنة تشمل حالات التقزم (أقل من 163 سم)، وقصر الأطراف، والشلل أو الضمور الواضح، وحالات البتر، والشلل الدماغي، والوصلة المخية البروتينية، بالإضافة إلى بعض الحالات الجلدية والتشوهات الظاهرة.

وأشارت الإدارة إلى أن على الراغبين في التقدم تسليم أوراقهم بمركز التميز بالمبنى الإداري (الدور الرابع) أو مكتب خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإدارة العامة للشئون الطبية بمبنى 3 بالمدن الجامعية.

وتشمل المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد بالرقم الثلاثي، ونموذج 7 جند، وفيش وتشبيه حديث موجه للجامعة، وصورة كارنيه الخدمات المتكاملة، وسيتم التواصل مع المتقدمين لإبلاغهم بموعد انعقاد اللجنة فور تحديده.

وجاء هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة القوات المسلحة و الجامعة لتيسير الإجراءات على الطلاب وأبناء العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حصولهم على حقوقهم بسهولة ويسر داخل الحرم الجامعي، والذي يتم تحت اشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.