طب أسنان حلوان الأهلية يستعرض إنجازات طلابها خلال فعاليات اليوم العلمي

أقامت كلية طب الأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة حلوان الأهلية فعاليات اليوم العلمي لطلابها ، في إطار اهتمام جامعة حلوان الأهلية بتعزيز الجانب العملي في التعليم وتطوير الأنشطة العلمية والطلابية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب والمشرف على القطاع الطبي بالجامعة، والأستاذ السيد عطا أمين عام الجامعة.

وشمل "اليوم العلمي" عرضاً لمشروعات الطلاب وأعمالهم المتخصصة، من مجسمات و رسومات توضيحية وشروحات وفيديوهات تفاعلية قدمها طلاب البرنامج للحضور.

وذلك بإشراف ومتابعة الدكتورة مها إسحق منسق البرنامج، والدكتورة إيناس فتح الباب والدكتورة نجوى خطاب مسجلي البرنامج وبمشاركة إتحاد الطلاب بالجامعة.