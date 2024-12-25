وزير الثقافة ورجال أعمال إسكندرية يبحثان دعم الأنشطة الفنية

اجتمع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بحضور نرمين مميش، عضو مجلس إدارة الجمعية، بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، وتناول الاجتماع مناقشة دور وزارة الثقافة وأوجه التعاون الممكنة بين الوزارة والجمعية في بعض المشروعات الثقافية بمحافظة الاسكندرية، ودعم الأنشطة التي تساهم في تنمية المجتمع من خلال التعاون بين الوزارة ومجتمع الأعمال.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، إن الجمعية تقوم بدراسة كيفية الاستغلال الأمثل للأصول التراثية لمدينة الاسكندرية بالشكل الذي يحافظ على هويتها، وطابعها التراثي، ويوفر لها الاستدامة وكذا دعم الأنشطة الفنية المزمع إقامتها بالمحافظة.

ودعت الجمعية وزير الثقافة لزيارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وهو ما لاقى ترحيبا من جانبه، حيث وعد بتلبية الدعوة لاستكمال النقاش حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية، وبحث المزيد من المبادرات المشتركة التي تسهم في دعم المشهد الثقافي.