استشهاد 14 فلسطينيًا وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إنّ هناك استهدافات مختلفة في أكثر من منطقة بقطاع غزة، موضحًا أنها أدت إلى استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة منذ فجر هذا اليوم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّ شمال قطاع غزة ما زال يشهد حالة من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ما يزيد على 78 يومًا، مشيرًا إلى أنه منذ قليل كان هناك استهداف لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة جباليا، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتابع، «أنه سبق هذا القصف استهداف الاحتلال الإسرائيلي برج الرزان في محيط مستشفى كمال عدوان الذي يتعرض منذ عدة أيام إلى استهدافات متكررة من الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذا تفجير لروبوتات مفخخة في تلك المنطقة، ما أدى إلى دمار واسع في محيط المستشفى الذي بات يعمل بشكل ضئيل لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والجرحى».

ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي حاصر المستشفيات قبل أيام في شمال قطاع غزة، كما أمر المستشفيات بالإخلاء الفوري من هذه المنطقة ولم يتبق سوى مستشفى كمال عدوان.