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الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صدمة بالأهلي.. إصابة رضا سليم بقطع في غضروف الركبة

رضا سليم لاعب الأهلي
رضا سليم لاعب الأهلي
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كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل إصابة المغربي رضا سليم لاعب الفريق التي تعرض لها في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الأهلي، إن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

وأضاف "جاب الله" أن رضا سليم سيخضع لفحوصات جديدة خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة العلاج.

وتأكد غياب المغربي  رضا سليم لفترة لن تقل عن شهرين بسبب الإصابة في غضروف الركبة وسط صدمة في النادي الأهلي خاصة أن النادي كان يرغب في تسويق اللاعب خلال الميركاتو الشتوي. 

الدكتور أحمد جاب الله النادي الاهلي تفاصيل إصابة المغربي رضا سليم رضا سليم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا