أبرز قرارات مجلسي مركز تنمية القدرات وشئون خدمة المجتمع بجامعة الأقصر

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعين متتالين اليوم الأربعاء، أحدهما مع أعضاء مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، والآخر مع أعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بحضور أعضاء المجلسين وعمداء الكليات.

جامعة الأقصر

وشهد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بجامعة الأقصر، عرض الحساب الختامي نصف السنوي خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، ومناقشة بعض الموضوعات الإجرائية المنظمة لعمل المركز، وذلك بحضور الدكتور محمود النوبى أحمد ، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

الموافقة على تفعيل دورات التنمية البشرية ودورة الطالب القائد

كما ناقش الاجتماع الإعداد لإقامة مؤتمر تنمية القدرات ليشمل كل المجتمع الجامعي؛ عملًا على تحقيق جامعة مصرية تنافسية مستدامة، كما شهد الاجتماع الموافقة على تفعيل دورات التنمية البشرية ودورة الطالب القائد لطلاب الجامعة.

يشار إلى أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، أحد المراكز الأكاديمية المعتمدة التي تقدم دورات بمجالات متعددة؛ لإكساب المتدربين المعارف والمهارات الأساسية اللازمة للمتدرب.

الموافقة على إنشاء نقابة للعاملين ونادي أعضاء هيئة التدريس

كما عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، اجتماعه الدوري رقم 44، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

وافق المجلس على إنشاء نقابة للعاملين باسم نقابة العاملين بجامعة الاقصر، وكذلك إنشاء نادى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الأقصر؛ وذلك لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية ودينية وترفيهية للتدريس والعاملين.

كما وافق مجلس شئون خدمة المجتمع على إنشاء جمعية تعاونية للاسكان باسم اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة الاقصر.

مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (2)

مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (1)

مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (2)

مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (1)

مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس (3)