الموافقة على برنامج "تطبيقات اللغة العربية" بالشراكة مع إعلام بني سويف

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (٢١٦) بحضور أعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور عاصم العيسوي بأن المجلس ناقش تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص الموافقة على لائحة برنامج (تطبيقات اللغة العربية في مجال الإعلام) وهو برنامج بالشراكة مع كلية الإعلام بجامعة بني سويف بنظام الساعات المعتمدة وذلك بعد إجراء التعديلات المقترحة من اللجنة.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص الموافقة على تفعيل برنامج التربية تخصص التربية الخاصة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) بكلية التربية

كما ناقش خطاب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بخصوص تنظيم الملتقى القمي الحادي عشر للطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي الرابع لمسابقة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم على مستوى الجامعات خلال شهر يوليو ٢٠٢٥ في رحاب جامعة الفيوم.

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