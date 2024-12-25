محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق "اليوم الواحد" بسيدي سالم

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بمركز سيدي سالم، بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفرالشيخ، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، سوق "اليوم الواحد" بمشاركة 28 عارضًا لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، كالزيت، السكر، الأرز، اللحوم الطازجة، الأسماك، الدواجن المجمدة، المكرونة، البيض، السمنة، الشاي، الصلصة، التونة، المسلى، المخبوزات، البقوليات، منتجات الألبان، العسل، الخل، العصائر، الفاكهة، الخضروات، المنظفات، والعطارة، ومنتجات "تحيا مصر"، بالإضافة إلى السلع التموينية، والمنتجات اليدوية المختلفة منها الخوص والفخار، والمشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصناعية الصغيرة وغيرها، بتخفيضات تصل إلى 35٪؜ تلبية لاحتياجات المواطنين.

استمع محافظ كفرالشيخ، خلال جولته في السوق، إلى آراء المواطنين حول توافر السلع ومدى رضاهم عن الأسعار، حيث ناقش معهم احتياجاتهم من المنتجات المختلفة وتعرف على آرائهم بشأن توافر السلع الأساسية وجودتها، وأعرب المواطنين عن رضاهم عن توافر السلع وجودتها، بالإضافة إلى نسبة التخفيضات المقدمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن السوق يهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تصل إلى 35% على السلع الغذائية والاستهلاكية، ويستهدف الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من التخفيضات، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار مناسبة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ويعكس التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن السوق يعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، بهدف زيادة المعروض السلعي وتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أن السوق يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويعزز قدرتها الشرائية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لأهالينا، وتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار تناسب الجميع.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع في إنشاء أسواق "اليوم الواحد" ومنافذ ومعارض بيع السلع، بالإضافة إلى المنافذ المتحركة بالأماكن المستهدفة، مع الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت والمحال التجارية لضمان توفر السلع بكميات كافية بأسعار مناسبة، وضبط الأسواق لمكافحة الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية.

1000036022

1000036018

1000036004

1000036000

1000035992

1000035980

1000035968