البورصة تربح 6 مليارات جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات جنيه، مدعوما بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 2,192 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 30,005 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.24%، ليغلق عند مستوى 8,210.21 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.21%، ليغلق عند مستوى 11,275.97 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.13%، ليغلق عند مستوى 13,193.61 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.09% ليغلق عند 36,995.08 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 3,080.87 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 6,569.44 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 7.2 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 12.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من 69.3 ألف صفقة منفذة.